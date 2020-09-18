فايلر يعلن قائمة الاهلي لمواجهة مصر المقاصة في الدوري المصري.. “ظهور حمزة وعودة الشحات”

أعلن المدير الفني للنادي الاهلي “رينيه فايلر” قائمة الفريق لمواجهة مصر المقاصة، المقرر لها الثامنة مساء السبت على استاد القاهرة، في إطار الجولة الـ28 من مسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت القائمة انضمام حسين الشحات بعد فترة طويلة من الغياب عن المباريات بسبب جراحة “الفتاق” التي أجراها اللاعب مؤخرًا.

فيما تعافي ياسر إبراهيم من إصابته بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، وانضم لقائمة الأهلي أمام مصر المقاصة، وكذلك تأكدت جاهزية رامي ربيعة للمشاركة اساسيا بعدما اشتكي من شد عضلي في اللقاء السابق أمام الاتحاد السكندري.

وكانت أبرز المفاجآت التي أعلن عنها فايلر هي انضمام الحارس الشاب حمزة علاء مع مصطفى شوبير الذي سيجلس بديلا للأساسي محمد الشناوي الذي يحرس عرين المارد الأحمر في الفترة الماضية.

واستبعد رينيه فايلر، كل من صالح جمعة لأسباب فنية، وأحمد فتحي بسبب الايقاف عقب حصوله على البطاقة الحمراء في اللقاء السابق أمام الاتحاد السكندري.

ورحل عن الاهلي بعض اللاعبين مثل رمضان صبحي وحسام عاشور وشريف إكرامي، بينما يعاني علي لطفي من الإصابة بفيروس كورونا، ولازال محمد محمود يخضع لبرنامج تأهيلي لتجهيزه للمباريات المقبلة، بينما يغيب محمود متولي لفترة طويلة بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

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وجاءت قائمة الاهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمد هاني، علي معلول، محمود وحيد، أيمن أشرف.

خط الوسط: حمدي فتحي، آليو ديانج، عمرو السولية، حسين الشحات، محمد مجدي “أفشة”، أحمد الشيخ، وليد سليمان، جيرالدو دا كوستا، محمود عبدالمنعم “كهربا”.

الهجوم: مروان محسن، آليو بادجي، جونيور أجايي.

ويتصدر الاهلي قمة الدوري برصيد 72 نقطة قبل مواجهة مصر المقاصة غدًا السبت، وفي حالة حصد النقاط سيتوج بطلا لمسابقة الدوري المصري الممتاز 2020 بشكل رسمي للمرة الـ42 في تاريخه.

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