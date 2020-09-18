رياضة | تعرف على تفاصيل صفقة الأهلي الذهبية

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 18 سبتمبر 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على تفاصيل صفقة الأهلي الذهبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقترب النادي الأهلي من التعاقد مع المدافع المغربي بدر بانون، قلب دفاع فريق الرجاء البيضاوي المغربي، لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم المقبل.

وكانت تقارير مغربية قد أدت أن إدارة الأهلي توصلت لاتفق مع اللاعب، بشأن الانتقال للموسم المقبل، حيث سيدفع الأهلي للرجاء مبلغ 2 مليون دولار.

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كما أكدت، أن الأهلي سيضم اللاعب بعقد لمدة 3 سنوات، نظير 3 ملايين دولار، بواقع مليون دولا في الموسم الواحد، ليكون من أغلى اللاعبين راتبًا في القلعة الحمراء.

وسيصبح بانون بذلك أغلى مدافع في الفريق، حيث سيتساوى بالتونسي علي معلول الظهير الأيسر، الذي يتقاضى نفس المبلغ.

وسيؤجل الأهلي الإعلان الرسمي عن الصفقة لما بعد بطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي ستنتهي يوم 6 نوفمبر المقبل.