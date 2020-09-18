تورط القطري عبدالله آل الثاني في اختلاس أموال نادي مالقة الإسباني

الجمعة 18 سبتمبر 2020

كشفت أوراق المحكمة أن رجل الأعمال القطري الشيخ عبد الله آل ثاني ، الذي أُقيل من منصبه كرئيس لنادي مالقة لكرة القدم الإسباني بتهم من بينها اختلاس الأموال ، يدين للنادي بـ 8.5 مليون يورو (10.07 مليون دولار).



آل ثاني ، الذي اشترى نادي ملقا في عام 2010 ، تم عزله مؤقتًا من قبل القاضي في 19 فبراير والمسؤول القضائي خوسيه ماريا مونوز يدير الشركة منذ ذلك الحين.

وتشير وثائق المحكمة الإسبانية المتعلقة بالقضية الجارية ، بحسب ما تداولته صحيفة "العرب نيوز" الصادرة باللغة الأنجليزية، أن آل ثاني وعائلته أخذوا أموالاً إضافية من النادي أثناء ملكيتهم لاستخدامهم الشخصي.

ويوم الثلاثاء ، طرح قاض سندات بقيمة 8 ملايين يورو عليه بعد أن طلبت جمعية صغار المساهمين في ملقا زيادة الكفالة من 5.4 مليون إلى 11.7 مليون يورو.

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وعندما تولى آل ثاني إدارة النادي ، كان الفريق يلعب في دوري الدرجة الأولى الإسباني بعد فوزه بالصعود في موسم 2008/2009. ومع ذلك ، أدت الصعوبات المالية إلى قيام النادي ببيع عدد من اللاعبين الرئيسيين وفي عام 2018 هبط الفريق إلى الدرجة الثانية من كرة القدم الإسبانية.

وعُزل آل ثاني وأبناؤه ناصر ونايف وركان من مناصبهم كرئيس وأعضاء مجلس إدارة على التوالي ، ومنحهم خمسة أيام لاستئناف الحكم.

وفي 22 يناير ، صادرت السلطات الإسبانية أجهزة كمبيوتر ووثائق خلال عملية تفتيش في ملعب لا روزاليدا في ملقة. طلبت الجمعية البرلمانية الآسيوية الاستيلاء الفوري على أصول آل ثاني ، لكن المحكمة رفضت طلبها على أساس أن مثل هذه الخطوة ستكون سابقة لأوانها.

وقال أنطونيو أغيلار ، رئيس الجمعية البرلمانية الآسيوية ، لصحيفة "عرب نيوز" إن المجموعة "تريد فقط تحقيق العدالة. مالقة لديها 3000 مساهم وهذا الرجل (آل ثاني) لا يستطيع أن يفعل ما يريد ".

واصل آل ثاني إصدار بيانات من خلال محاميه فيما يتعلق بالقضية والرد على تهم أعضاء الجمعية البرلمانية.

قال أغيلار: "لقد استأجر وكالة إعلانات ، وفي ملقة يتزايد استياء الناس ".