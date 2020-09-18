طواف فرنسا: السويدي كراغ أندرسن بطل المرحلة 19

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شامبانيول: أحرز الدنماركي سورن كراغ أندرسن المرحلة 19 من طواف فرنسا للدراجات الهوائية المقامة بين "بور أن بريس" و"شامبانيول" وبلغت مسافتها 166,5 كيلومترا الجمعة، من دون أن يطرأ أي تعديل على صدارة الترتيب العام مع احتفاظ الدراج السلوفيني بريموز روغليتش بالقميص الاصفر.

وتقدم أندرسن بفارق حوالي دقيقة عن أقرب مطارديه السلوفيني لوكا ميزغيتش، بعدما اعتمد استراتيجية هجومية قادته للانفراد بالصدارة والابتعاد بمفرده عن مجموعة من الدراجين قبل ثلاثة كيلومترات من خط النهاية.

وهو الفوز الثاني لأندرسن (26 عاما) في إحدى مراحل طواف فرنسا في نسخته الحالية، وذلك بعد اسبوع من إحرازه التوقيت الاسرع في المرحلة 14 في ليون. كما رفع فريقه "صَن ويب" عدد انتصاراته إلى ثلاثة في الطواف، علما أن استراتيجيته تعتمد على الفوز بالمراحل فقط.

وعلق أندرسن على إنجازه بالقول "لقد برهنت عن نفسي في أعظم سباق في العالم"، مضيفا "لقد قلت لنفسي إني فزت للتو بمرحلتين في الطواف ذاته".

وتابع "هذه هي نتيجة كل العمل الذي قمنا به في (فريق) صَن ويب خلال العامين أو الأعوام الثلاثة الماضية".

من ناحيته، حافظ روغليتش على الفارق نفسه بينه وبين وصيفه تادي بوغاتشار قبل مرحلتين من النهاية (57 ثانية)، في صراع سلوفيني - سلوفيني لم تحسم هويته بعد مع إمكانية أن تتبدل المعطيات قبل المرحلة الختامية الاحد في العاصمة الفرنسية باريس.

قال متصدر الترتيب العام "حتى الآن تسير الامور بشكل جيد. ربما أفضل لأني حافظت على طاقتي للأيام الحاسمة".

وتابع "أعلم جيدا كيف سأسيطر على الامور غدا. أعرف أني بحالة بدنية جيدة وأنا متحمس جدا".

وفي الصراع على القميص الأخضر، زاد الايرلندي سام بينيت من تقدمه بتغلبه على منافسه المباشر السلوفاكي بيتر ساغان.

ترتيب الدراجين الخمسة الاوائل في المرحلة الـ 19:

1- الدنماركي سورن كراغ أندرسن 3:36,33 ساعة

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2ـ السلوفيني لوكا ميزغيتش بفارق 53 ثانية

3- البلجيكي جاسبر ستويفن الفارق ذاته

4- البلجيكي غريغ فان أفرمات الفارق ذاته

5- البلجيكي أولفير نايسن الفارق ذاته

- الترتيب العام للخمسة الاوائل:

1- السلوفيني بريموز روغليتش 83:29,41 ساعة

2- السلوفيني تادي بوغاتشار بفارق 57 ثانية

3- الكولومبي ميغيل أنخل لوبيس بفارق 1:27 دقيقة

4- الاسترالي ريتشي بورت بفارق 3:06 د

5- الاسباني ميكل لاندا بفارق 3:28 د