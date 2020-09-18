بث مباشر | نتيجة مباراة الزمالك وأسوان فى الدوري المصري

يحل الزمالك ضيفاً ثقيلاً على أسوان، فى إحدي مباريات اليوم الجمعة 18-9-2020، ضمن منافسات الجولة الـ28 فى الدوري المصري.

تُنقل المباراة على قناة أون تايم سبورت 1، بصوت المعلق الرياضي “بلال علام”، وتقام المباراة على ستاد القاهرة الدولي.

تنطلق مباراة الزمالك وأسوان فى تمام الساعة 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، 18:00 بتوقيت جرينتش.

يدخل الزمالك مباراة اليوم محتلا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 55 نقطة، جمعها من 27 مباراة، حيث حقق الفوز في 16 مباراة ، وتعادل في 7 مباريات وخسر 4، واحرز لاعبوه 37 هدف ودخل مرماه 20 هدف.

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فى المقابل يدخل اسوان المباراة محتلا المركز التاسع برصيد 31 نقطة، جمعها من 27 مباراة، حيث حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في 10 مباريات وخسر مثلها ، فيما احرز لاعبوه 33 هدف ودخل مرماه 39 هدف.

وتعتبر مباراة اليوم هي الأولى التي يقودها جهاز فني مؤقت للزمالك هذا الموسم بعد رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الحالي للتعاون السعودي والذي فسخ تعاقده مع الزمالك منذ أيام.

يذكر ان لقاء الذهاب بين الفريقين فى الدوري المصري بالجولة الـ11، قد انتهي بفوز الزمالك بهدفين دون رد، سجل مصطفي محمد وأحمد سيد، وشهد اللقاء طرد لاعب وسط الزمالك “طارق حامد”، كما شهد ايضا إهدار ركلة جزاء عن طريق المدافع “محمود علاء”.

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