ملخص مباراة الشارقة والدحيل في دوري أبطال آسيا “ريمونتادا قاسية وبنعطية يورط الركراكي”

يقدم لكم موقع الخليج 365 ملخص مباراة الشارقة والدحيل ضمن مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا، لحساب الجولة الرابعة من المجموعة الثالث (C) التي تضم كذلك التعاون السعودي وبيرسيبوليس الإيراني.
انطلقت المباراة في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينيتش، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية، على ملعب المدينة التعليمية في الريان، والذي أفتتح لأول مرة في ديسمبر 2018 بمباراة مونتيري وليفربول لحساب نصف نهائي كأس العالم للأندية.
نقلت المباراة على شاشة قناة بي إن سبورتس 8 وقناة الكأس 6 القطرية، بالاضافة إلى القناة الرسمية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم على موقع يوتيوب.
واستطاع الشارقة تحقيق ريمونتادا قاسية أمام الدحيل بالفوز 2/4 خلال الشوط الثاني، علمًا بأنه تأخر في الدقائق الأولى من اللقاء بتصويبة أحمد الحارق بعد هفوة فادحة من حارس المرمى في التصدي للكرة.
وعدل الشارقة النتيجة سريعًا عند الدقيقة 18 بواسطة خالد باوزير، وفي بداية الشوط الثاني تعرض المدافع الدولي المغربي مهدي بنعطية للطرد، ما ساعد الشارقة أكثر في رحلة اقتناص النقاط الثلاث للعودة إلى مضمار المنافسة على المركز الثاني المؤهل للدور الإقصائي.
وسجل سرور هدف الشارقة الثاني في الدقيقة 62 والذي لم يهنأ به الفريق الإماراتي لأكثر من 10 دقائق عندما أحرز هداف أمم آسيا “المعز علي” هدف التعديل للدحيل.
لكن الهفوات الدفاعية استمرت في الدحيل، وارتكب محمد مونتاري خطأ كلفه ركلة جزاء نفذها كورونادو بنجاح في الدقيقة 73، وقبل نهاية المباراة بدقائق سجل كايو فيرنانديز الهدف الرابع.
ورفع الشارقة رصيده لـ 4 نقاط من تعادل مع بيرسيبوليس وفوزه اليوم على الدحيل، لينجح في تدارك أموره ويعود للمنافسة للتأهل إلى الأدوار الإقصائية من البطولة.
ويتصدر التعاون السعودي الذي تولى تدريبه باتريس كارتيرون هذا الأسبوع، المركز الأول في المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن الدحيل الثاني، بينما يقبع بيرسيبوليس في المركز الثالث بأربع نقاط.
الشارقة 4-2 الدحيل
⛳️ ملعب المدينة التعليمية (الريان-قطر)
???? دوري أبطال آسيا (الجولة 4-المجموعة C)
انتهت
- أهلاً بكم في هذا التدوين المباشر لأحداث مباراة الشارقة والدحيل في دوري أبطال آسيا
- أصحبكم في هذه التغطية “محمود ماهر” من مركز البث المباشر لموقع الخليج 365
- ملعب المدينة التعليمية يتجمل قبل انطلاق المباراة.. سيحتضن مباريات كأس العالم 2022 إن شاء الله
- ملعب المدينة يلقب بـ “جوهرة الصحراء”
- ???????? تشكيلة الشارقة اليوم: عادل الحوسني – شاهين عبد الرحمن – ماجد سرور – كايو لوكاس – سواريس – كورنادو – علي الظنحاني – سالم سلطان – خالد الظنحاني – خالد باوزير – سيف راشد.
- ???????? تشكيلة الدحيل اليوم: خليفة أبو بكر – محمد موسى – مهدي بنعطية – أحمد ياسر – لويز جونيور – عبد الله الأحرق – سلطان البريك – علي عفيف – دودو إدواردو – رامين رضائيل – المعز علي.
- المباراة السابقة بين الدحيل والشارقة انتهت بفوز الدحيل 1/2.
- الشارقة لديه بصيص الأمل سيحاول أن يقاتل عليه بهزيمة الدحيل اليوم.. لكنها مهمة ليست بالسهلة
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الشوط الأول
- 1″ صافرة بداية المباراة..
- 1″ في نفس التوقيت تقام قمة أخرى بين السد القطري والعين الإماراتي، المباراة السابقة بينهما انتهت بالتعادل 3/3.
- 5″ مرت أول خمس دقائق من المباراة وأفضلية لفريق الدحيل الذي يركز على الاختراق من الرواق الأيمن بصفة مستمرة.
- 7″ ???? بطاقة صفراء للاعب الدحيل “رامين رضائيل”
- 10″ لا تزال سيطرة الدحيل مستمرة في هذه الأثناء.. الدحيل أفضل بكثير ، ولا وجود للشارقة تقريبًا.
- 12″ ⚽️ جوووووووووووووووووووووووول…تصويبة صاروخية من لاعب الدحيل “عبد الله الأحرق” تغرد في شباك الشارقة بطريقة رائعة.. أطلقها الأحرق من حوالي 25 ياردة سكنت الزاوية اليسرى لحارس الشارقة عادل الحوسني الذي حاول عليها دون جدوى.
- 18″ جوووووووووووووووووووووووول…التعادل 1/1..تصويبة قوية من لاعب الشارقة “خالد باوزير” من حوالي 30 ياردة تنتهي في شباك الدحيل بشكل غريب.
- 18″ هفوة ساذجة جدًا من حارس مرمى الدحيل، خليفة أبو بكر..يعني “أ ب” حراسة مرمى أن تضع صدرك خلف اليدين عند التصدي للكرة.. لكنه لم يضع صدره وحاول احتضان الكرة دون صدره، لتهزمه التسديدة وتمر من بين يديه للشباك..
- 20″ أووووووووووووووووووه…المعز علي يهدر على الدحيل فرصة الهدف الثاني بتسديد كرة في يد حارس مرمى الشارقة من مسافة قريبة جدًا داخل منطقة الجزاء بعد كرة عرضية..
- 23″ أوووووووووه…فرصة جديدة ضائعة من الدحيل، ركلة حرة من على خط الـ 18.
- 28″ سيطرة ميدانية كبيرة من جانب الدحيل ، يبحثون عن الهدف الثاني
- 35″ إنفراااااااااااد صريح للاعب الدحيل دودو إدواردو بعد حصوله على تمريرة في العمق الدفاعي للشارقة، لكن تسديدته سيئة جدًا في يد الحارس الذي أمسك بها ..
- 45″ صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل 1/1 الذي لا يخدم مصالح الشارقة أبدًا
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الشوط الثاني
- 45″ صافرة بداية الشوط الثاني..
- 51″ تغيير أول في صفوف الدحيل بنزول محمد مونتاري بدلاً من عفيف..
- 59″ ???? بطاقة حمراء لمدافع المغرب والدحيل مهدي بن عطية..
- 60″ ورطة لمدرب الدحيل وليد الركراكي
- 62″ ⚽️ جوووووووووووووووول…سرور يسجل هدف التقدم للشارقة..
- 70″ ⚽️ جوووووووووووووووول..هداف أمم آسيا “المعز علي” يسجل الهدف الثاني للدحيل والتعادل 2/2 بعد تمريرة من محمد مونتاري.
- 72″ مونتاري يتحصل على بطاقة صفراء .. هي الثانية في نادي الدحيل اليوم بعدما تسبب في ركلة جزاء ..
- 73″ ⚽️ جووووووووووووول…صاحب تمريرة الهدف الثاني للشارقة “كورونادو” يسجل الهدف الثالث إثر ركلة جزاء..
- 82″ بطاقة صفراء للاعب الدحيل “لويز”.
- 82″ بطاقة صفراء للاعب الشارقة “سرور”.
- 84″ تغيير في صفوف الدحيل بنزول إسماعيل محمد بدلاً من لويز ..
- 87″ تغيير أول في صفوف الشارقة بنزول “غانم” بدلاً من محمد خميس علي..
- 88″ تغيير ثان للشارقة بنزول “علي خلفان” بدلاً من سيف رشيد
- 91″ ⚽️ جوووووووووووول…كايو فيرنانديز يسجل الهدف الرابع للشارقة بتصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء عانقت الزاوية اليمنى للحارس.
- 94″ تغييران في صفوف الشارقة بنزول سالم صالح وعبد الرحمن رابح بدلاً من ويليتون وباوزير.
- 96″ صافرة نهاية المباراة بفوز الشارقة.
كانت هذه تفاصيل خبر ملخص مباراة الشارقة والدحيل في دوري أبطال آسيا “ريمونتادا قاسية وبنعطية يورط الركراكي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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