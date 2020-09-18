يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو أهداف العين والسد في دوري أبطال آسيا، في قمة مباريات اليوم الجمعة 18-9-2020 ضمن الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة.

نُقلت مباراة “العين والسد” في دوري أبطال آسيا على قناة الكأس 3، بصوت المعلق المصري “أحمد الطيب”، على استاد جاسم بن حمد بنادي السد.

أكتسح السد القطري نظيره العين الإماراتي برباعية نظيفة فى قمة مباريات اليوم الجمعة، وأطاح به من دوري أبطال آسيا.

وتقدم السد بهدف سجله بغداد بونجاح في الدقيقة 26، وأضاف أكرم عفيف الهدف الثاني للسد في الدقيقة 56، ثم سجل بونجاح الهدف الثاني له والثالث للسد في الدقيقة 70، قبل أن يختتم السد أهدافه عن طريق رودريجو تاباتا في الدقيقة 86.

وكانت هذه المواجهة الثانية بين الفريقين في غضون ثلاثة أيام، حيث كانت المواجهة السابقة انتهت بالتعادل 3/3 يوم الثلاثاء الماضي في الجولة الثالثة.

Advertisements

ورفع السد رصيده إلى ثماني نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة، مؤقتا، وتوقف رصيد العين عند نقطة واحدة في قاع الترتيب ليفقد فرصة المنافسة على التأهل للدور التالي.

إليكم فيديو أهداف العين والسد في دوري أبطال آسيا

هدف التقدم للسد “بونجاح”

هدف السد الثاني “أكرم عفيف” 2-0

هدف السد الثالث “بونجاح” 3-0

هدف السد الرابع “تاباتا” 4-0

لقطات من المباراة

اضغط هنا لمشاهدة فيديو أهداف العين والسد في دوري أبطال آسيا

..