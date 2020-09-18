رياضة | نجم ريال مدريد يطلب الرحيل

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 18 سبتمبر 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد يطلب الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن رغبة أحد نجوم ريال مدريد فى الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل الحصول على فرص للمشاركة بعد الخروج من حسابات زين الدين زيدان.

وطلب لوكا يوفيتش المهاجم الصربي لفريق ريال مدريد الإسباني الرحيل رسميًا على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل الحصول على فرص للمشاركة بشكل أساسي.

وكان يوفيتش قد خرج رسميًا من حسابات زين الدين زيدان المدير الفنى لفريق ريال مدريد خلال الموسم الماضي ولم يعتمد عليه الفرنسي بجانب الاصابات التى ضربت اللاعب.

ويذكر أن يوفيتش انتقل لصفوف ريال مدريد الصيف الماضي من فريق إينتراخت فرانكفورت الألماني مقابل 60 مليون يورو وكان ميلان الإيطالي أبدي من قبل اهتمام بضمه.