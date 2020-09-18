شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى يدفع بالقوة الضاربة أمام أسوان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر طارق يحيى المدير الفني المؤقت للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، على الدفع بكل قوته الضاربة في مباراة اليوم أمام أسوان في الدوري.
واتفق يحيى مع مساعديه مدحت عبدالهادي وأيمن عبدالعزيز، على خوض المباراة بتشكيل هجومي يضم كل العناصر الأساسية للفريق من أجل الفوز واستعادة الثقة.
وعلمت «المصري اليوم» أن يحيى لن يغامر بالدفع بالناشئين مثلما كان يفعل كارتيرون، إلا بعد الاطمئنان على النتيجة وذلك رغم وجود نقص في أكثر من مركز في التشكيل اليوم.
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