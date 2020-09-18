شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تحدد شروط حضور الجماهير لمباراة منتخب مصر أمام توجو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مصدر مطلع داخل وزارة الشباب والرياضة، عدم وجود أي موافقة على ما ردده مسؤولو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني، بشان إمكانية حضور الجماهير لمباراة منتخب مصر أمام نظيره توجو، في الثاني عشر من نوفمبر المقبل، باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا بالكاميرون 2022.

وأكد المصدر أن وزارة الشباب والرياضة، والدكتور أشرف صبحي، لن يوافق على حضور الجماهير إلا في حالة واحدة وهي موافقة مجلس الوزراء، واللجنة العليا التابعة له المختصة بمواجهة فيروس كورونا، بالإضافة لموافقة وزارة الصحة ووالجهات الأمنية.

ونفى المصدر ما رددته اللجنة الخماسية وقامت بتسريبه للمواقع بشأن وجود موافقة من الوزارة على حضور الجماهير لمباراة المنتخب.