الامارات | هيغواين ينفصل عن يوفنتوس.. تعرف إلى وجهته الجديدة

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شكرا لقرائتكم خبر عن هيغواين ينفصل عن يوفنتوس.. تعرف إلى وجهته الجديدة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الجمعة، أنه اتفق مع المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين على الانفصال بالتراضي.
وقال يوفنتوس على حسابه الرسمي في "تويتر": "خاض الطرفان عدة معارك سويا شهدت إحراز الكثير من الأهداف التي كان كثير منها حاسما. الآن يسير كل من هيغواين ويوفنتوس في طريقين مختلفين".
وكشفت وسائل الإعلام الإيطالية ومنها "كورييري سبورت" أن هيغواين في طريقه للعب في الدوري الأميركي مع نادي إنتر ميامي الذي يمتلك النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام أسهماً فيه.
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