بوكيتينو يتحدث عن تدريب ريال مدريد، ويوضح حقيقة عرض برشلونة

أثنى المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو على ريال مدريد معتبراً إياه أفضل نادي في العالم وأوضح أن تدريب النادي هو أحد أحلامه في المستقبل.

وأجرى مدرب توتنهام هوتسبير السابق مقابلة مع إذاعة “كادينا كوبيه” الاسبانية تحدث خلالها على عدة أمور أبرزها إمكانية تدريب ريال مدريد أو الغريم برشلونة.

‏وقال بوكيتينو عن تدريب ريال مدريد: “سيكون حلمًا أن أدرب ريال مدريد يومًا ما، فهو أفضل فريق في العالم ولديه تاريخ عظيم”.

‏وتطرق بوكيتينو إلى الحديث عن الويلزي جاريث بيل قائلاً: “في إعتقادي، جاريث بيل لاعب رائع، لقد حقق 4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا ولا شك في أنه لاعب عظيم”.

وأضاف: “عندما وقعت مع نادي ساوثامبتون غادر بيل النادي، ثم ذهبت لتدريب توتنهام وغادر بيل قبل وصولي نحو ريال مدريد، والآن بيل … (يضحك)”.

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‏ وعن صفقة توتنهام هوتسبير المحتملة في مركز الظهير الأيسر قال المدرب الأرجنتيني: “لدى سيرجيو ريجيلون إمكانيات عظيمة وبالتأكيد سيستمر في النمو والتطور يوماً بعد يوم”.

‏ وعن سؤال حول كيليان مبابي وإمكانية لعبه لريال مدريد قال ماوريسيو: “لا أعلم، ولكن اللعب لريال مدريد هو بمثابة الوصول للقمة”.

حقيقة عرض برشلونة

ماوريسيو بوكيتينو لاعب ومدرب إسبانيول السابق لم ينسى التحدث عن غريم ريال مدريد برشلونة وقال أن مدير البرسا الرياضي “رامون بلانيس” لم يتكلم معه عن تدريب النادي في أي وقت.

وقال بوكيتينو: ” كان اول مؤتمر لي مع توتنهام وسألوني عن شائعات برشلونة، لقد اجبت بسخرية واعتقد انني تجاوزت الحد. قد يبدو رائعًا لـ مشجعي اسبانيول هذا التصريح”.

‏وختم بالقول “نعم اكلت مع رامون بلانيس -المدير الرياضي للبارسا- لأنه صديقي منذ 2009 عندما كان في اسبانيول كمدير تنفيذي. عملنا 4 سنوات معًا وايضًا في توتنهام عملنا معًا، لدي صداقة رائعة معه لكنه لم يعرض علي ابدًا تدريب برشلونة“.

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