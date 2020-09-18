الميركاتو الصيفي | مكانة بنزيمة في ريال مدريد قد تدفع لوكا يوفيتش إلى المغادرة!

أخذ البعض انطباع واضح على المهاجم “لوكا يوفيتش” على أنه سيواصل العمل كبديل رئيسي لكريم بنزيمة في مركز المهاجم لفريق ريال مدريد، إلا أن الصربي سبق أن أبلغ إدارة النادي الملكي أنه يريد الخروج بنظام الإعارة بحثًا عن دقائق لعب أكثر.

ونشرت صحيفة ماركا معلومات على غلافها ترشح فيها لوكا يوفيتش كأحد التعاقدات الرائعة التي نجح ريال مدريد في ضمها في الميركاتو الصيفي الماضي.

وأوضحت الصحيفة أنه في غياب تعاقدات جديدة، كان كل من الجهاز الفني بقيادة زين الدين زيدان ومجلس الإدارة واثقين من أن لوكا يوفيتش يمكن أن يخطو خطوة للأمام في هذا الموسم.

والآن، تشير الصحيفة نفسها إلى اتجاه معاكس تمامًا. وهو أن المهاجم الصربي (22 عام) غير راضٍ على الإطلاق عن دور البديل الأول لكريم بنزيمة الذي منحه إياه زين الدين زيدان، وأنه يريد المشاركة ولعب دقائق أكثر.

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ولتحقيق ذلك قد يتجه ريال مدريد في الأسابيع الأخيرة من الميركاتو الصيفي الحالي والذي ينتهي مطلع الشهر المقبل إلى البحث عن وجهة مناسبة لمهاجم فرانكفورت السابق.

وأبدت العديد من أندية الدوري الألماني ونادي ميلان الايطالي اهتمامًا بوضعه، لكن الحقيقة هي أنه لم يتخذ أي من هذه الأندية خطوات حاسمة للحصول على توقيعه حتى الآن.

ووصل لوكا يوفيتش خلال الميركاتو الصيفي الماضي 2019 مقابل 60 مليون يورو قادماً من فرانكفورت الألماني وفي عامه الأول مع النادي الأبيض، لعب ابن البلقان 27 مباراة رسمية تمكن خلالها من تسجيل هدفين.

وهذه الأرقام بالنسبة لإدارة فلورنتينو بيريز تكاد تكون غير مهمة بالنسبة للاعب الذي كلف مبلغ يصل إلى 60 مليون يورو. بالإضافة لسلوكه الغير المسؤول إلى حد ما خارج الملعب، خاصة أثناء فترة الحجر الصحي.