كلوب: تياجو ألكانتارا لم ينضم بعد لصفوف ليفربول، لا شيء رسمي!

رفض يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، اليوم الجمعة الإعلان عن صفقة ضم تياجو ألكانتارا من بايرن ميونخ الألماني، لكنه اعترف قائلاً “يبدو الأمر واعداً للغاية”.

وكان كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ، أعلن رحيل لاعب خط الوسط الإسباني تياجو 29/ عامًا/ وانضمامه إلى ليفربول أمس الخميس.

وذكرت تقارير إعلامية أن اللاعب وقع عقدا لمدة أربعة أعوام، في صفقة قيمتها نحو 25 مليون جنيه إسترليني (6ر32 مليون دولار).

وقال كلوب في مؤتمر صحفي عقد اليوم الجمعة للحديث عن المباراة المرتقبة أمام تشيلسي بعد غد الأحد في الدوري الممتاز :”الأمر ليس رسميًا حتى يجرى الإعلان عنه .. لست من يعلن ذلك.”

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وأضاف: “يبدو الأمر واعداً. يداي مقيدتان إلى حد كبير. قد يكون مفيداً للجماهير مشاهدة قنوات نادي ليفربول اليوم.”

ووجه تياجو خطاب شكر لبايرن ميونخ اليوم الجمعة كتب فيه إن قراره جاء “لأسباب رياضية” وأنه بحاجة إلى “تحديات جديدة”.

وذكرت تقارير إعلامية أن انضمام تياجو لليفربول قد يعني رحيل لاعب خط الوسط جورجينيو فينالدوم، الذي ترد أنه قريب من الانتقال إلى برشلونة الإسباني.

ولكن كلوب قال إن التعاقد مع تياجو لا يعني ضرورة رحيل فينالدوم أو أي لاعب غيره.