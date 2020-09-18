شكرا لقرائتكم البرازيلى ريكاردو يدرس نقاط قوة وضعف إنبى أمام حرس الحدود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس البرازيلى هيرون ريكاردو، المدير الفنى للنادى الإسماعيلى، ناى إنبى فى مباراته اليوم أمام حرس الحدود للتعرف على قدرات الفريق البترولى قبل ملاقاته فى المباراة المقرر لها الثالثة عصر الاثنين المقبل باستاد بتروسبورت فى الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدورى العام.

وتختتم اليوم الجمعة منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز حيث يستضيف حرس الحدود نظيره إنبى مع دقات السادسة مساء على ستاد المكس بالإسكندرية فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق الساحلى بمعنويات منخفضة بعدما خسر مباراته المؤجلة من الجولة 18 بالمسابقة فى الوقت القاتل أمام المصرى البورسعيدى بهدفين مقابل هدف، فيما حقق الفريق البترولى انتصاراً على وادى دجلة بهدفين مقابل هدف فى الجولة 26 للمسابقة عن طريق لدغة قاتلة أيضاً لنجمه محمد شريف.

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ويحتل حرس الحدود المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 11 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبيه 23 هدفاُ وتلقت شباكه 28 هدفاً فيما يحتل انبى المركز السادس برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 11 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 24 هدفاً وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.

وتعد مباراة الليلة أول ظهور لطارق العشرى مديراً فنياً لحرس الحدود بعد العودة لتدريب الفريق خلفاً لمحمد حليم، وطالب العشرى لاعبيه باستغلال إقامة المباراة على ملعبهم لاستعادة الانتصارات للهروب من شبح الهبوط وتعويض نتيجة مباراة الجولة الماضية التى خسروها فى الوقت القاتل ومن قبلها مباراة الأهلى مشدداً على ضرورة التركيز حتى نهاية المباراة للخروج بها لبر الأمان، فى المقابل يسعى حلمى طولان المدير الفنى لانبى لمواصلة نغمة الانتصارات بحثاً عن المربع الذهبى