شكرا لقرائتكم وزارة الرياضة تنظم حفل ختام مبادرة "تحدى 2020" وتكرم الــ5 فرق الفائزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقيم وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى، حفل ختام مبادرة "تحدى الشباب 2020"، والتى تم إطلاقها شهر يناير الماضى بالتعاون مع منظمة اليونيسيف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى ومؤسسة بلان الدولية، ويتم تكريم الفرق الخامسة الفائزة فى التصفيات قبل النهائية من المبادرة، وذلك يوم الأربعاء الموافق 24 سبتمبر الجارى بمركز التعليم المدنى بالجزيرة.

وفى هذا السياق، أوضح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أن المبادرة تعكس دعم ورعاية القيادة السياسية لشباب مصر وتوفير كافة السبل المستدامة لهم من أجل تنمية مهارات الابداع والابتكار وريادة الأعمال لدى الشباب وتدريبهم على المشاركة الفعالة فى تحقيق رؤية مصر 2030، مؤكداً أن الوزارة تضع ضمن أولوياتها تنفيذ مجموعة من البرامج والمشروعات فى مجال ريادة الاعمال، والمهارات الحياتية بالتعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية المعنية بتدريب وتأهيل الشباب على مستوى كافة المحافظات لمواكبة سوق العمل وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف أشرف صبحى، أن برنامج تحدى الشباب 2020 يهدف إلى تدريب النشء والشباب على الابتكار من أجل التنمية وتنفيذ مشروعات ريادة أعمال مجتمعية تتسم بالابتكار والإبداع تبنى على الشراكة الفعالة والبرامج التى تنفذها الوزارة بشراكة المنظمات الدولية.

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يذكر أن المبادرة تم تنفيذها من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب فى عشرة محافظات هى القاهرة، الإسكندرية، أسيوط، سوهاج، قنا، أسوان، كفر الشيخ، الغربية من خلال تنفيذ عدد من ورش تدريب مدربين من برنامج مشوارى وبرنامج القيادات الشبابية بالإضافة إلى تنفيذ 11معسكر وتم تصعيد خمس فرق من الـ10 محافظات المستهدفة ويحصل كل فريق على 16 ألف جنيه تتحملها الجهات المشاركة، على أن يتم متابعة الفرق الفائزة لترشيح وتصعيد فريقين للمشاركة على المستوى العالمى فى المسابقة العالمية "تحدى الشباب" فى إطار مبادرة جيل منطلق العالميةوستحصل هذه الفرق على تمويل إضافى لحاضنة ريادة الاعمال .