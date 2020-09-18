شكرا لقرائتكم خبر عن مصر المقاصة يراجع خطة مواجهة الأهلي في المران الختامي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يختتم فريق مصر المقاصة بقيادة إيهاب جلال، تدريباتة اليوم الجمعة إستعدادا لمواجهة الأهلي، السبت، بالجولة الثامنة والعشرين للدوري الممتاز

ويركز جلال خلال مران اليوم على مراجعة الخطة التي أعدها للمباراة بجانب التركيز على بعض الجمل الفنية التي يرغب في تطبيقها بالمباراة .

وقال وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة: «جاهزون لمواجهة الأهلي، أشعر بحالة التركيز التي يعيشها اللاعبون، هدفنا مواصلة الانتصارات وحصد النقاط من أجل إنهاء الموسم في المربع الذهبي«.



وأضاف: «المكان الطبيعي للمقاصة، التواجد في المربع الذهبي، سنقدم مباراة قوية أمام الأهلي من أجل مواصلة نتائجنا الطيبة".