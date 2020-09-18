شكرا لقرائتكم خبر عن «ريكاردو» يتحفظ على المستوى البدني لحمدي زكي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحفظ هيرون ريكاردو، المدير الفني للفريق الكروي الأول للنادي الإسماعيلي، على المستوي البدني، لمحمد حمدي زكي، مهاجم الفريق.
وعقد ريكاردو، جلسة مع اللاعب، وابلغه بأن اهم مايميزه، هي انطلاقته من الخلف، والتي تحتاج إلى لياقة بدنية عالية.
وشدد ريكاردو، على زكي، انه يجب عليه بذل مزيد من الجهد للوصول لأعلي فورمة له.
وحدد المدير الفني، برنامج تدريبي خاص ليؤديه اللاعب، بالإضافة للتدريبات الجماعية، من اجل الارتقاء بمستواه الفني والبدني.
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