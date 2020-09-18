تياجو يودع بايرن برسالة عاطفية قبل الانتقال لليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن لاعب الوسط الإسباني تياجو ألكانتارا رحيله عن بايرن ميونيخ الألماني برسالة وداع للفريق البافاري، موضحًا أنه كان القرار الأصعب له في مسيرته، وأنه يسعى لخوض تحد جديد.

ومن المتوقع أن يعلن ليفربول تعاقده مع تياجو اليوم الجمعة بعقد لمدة أربع سنوات في صفقة قد تصل إلى قيمتها إلى 25 مليون جنيه إسترليني، ومن المقرر أن يرتدي اللاعب القميص رقم 6 مع بطل الدوري الإنجليزي.

وفاز تياجو بدوري أبطال أوروبا مع بايرن الشهر الماضي وكان اللقب الـ17 للاعب في 7 سنوات مع بطل بوندسليجا، وأعرب عن حبه للفترة التي قضاها في العاصمة الألمانية، لكن صاحب الـ29 عاما أكد أن الوقت مناسب لتجربة شيء جديد.

ونشر تياجو رسالة وداع عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الجمعة، جاء نصها كالتالي:

"نعم، لقد اتخذت أصعب قرار في مسيرتي".

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"سأختتم هذا الفصل في هذا النادي الرائع الذي تطورت فيه كلاعب لمدة سبع سنوات، الانتصارات والنجاح والفرح وكذلك الأوقات الصعبة، لكن أكثر ما أشعر بالفخر به هو أنني وصلت إلى ميونيخ عندما كنت شابًا مليئًا بالأحلام، والآن سأغادر وأنا سعيد تمامًا بالنادي والتاريخ والثقافة".

"هنا تعلمت كيف أحب وأحترم تقليدًا أودعه الآن، لكنني لن أنساه أبدًا، ميا سان ميا (أغنية النادي)".

"لقد عشت مع عائلتي هنا لحظات رائعة في هذه المدينة وفي آليانز آرينا، مع عائلتي البافارية ، الذين عاملوني بشكل جيد وأحبوني كل ثانية".

"قراري ذو طبيعة رياضية بحتة، أريد تحديات جديدة لتطوير نفسي أكثر كما فعلت هنا. ستظل بافاريا موطني دائمًا. شكرا لك بايرن ميونيخ".