وزير الرياضة السعودي يدعم ممثلي المملكة بدوري أبطال آسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

أجرى وزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل اتصالا هاتفيا مساء أمس الخميس، بممثلي السعودية في دوري أبطال آسيا 2020، وهم فرق الهلال والتعاون والنصر والأهلي.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن الوزير أكد خلال اتصاله على ثقته في قدرة الفرق الأربعة على تقديم المزيد من المستويات المميزة في هذه البطولة، لما تمتلكه من قدرات وعناصر قادرة على مواجهة كل الظروف، والظهور بالأداء المشرف لها وبما يعكس مكانة كرة القدم السعودية.

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كما اطمأن الفيصل خلال اتصاله على الأوضاع الصحية للاعبي الهلال الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، وتأكد من توفر كامل العناية الصحية اللازمة لهم، متمنيا لهم الشفاء العاجل وتجاوز هذه الأزمة الصحية الطارئة، والعودة مجددا للمشاركة مع زملائهم خلال المباريات المقبلة.

وتمنى وزير الرياضة الفوز اليوم الجمعة لفريقي النصر والتعاون، متطلعا لاكتمال تأهل الفرق السعودية إلى الدور المقبل بعد أن ضمن الأهلي التأهل بالفعل.

ويلتقي النصر اليوم الجمعة مع سباهان أصفهان الإيراني كما يلتقي التعاون مع بيرسبوليس الإيراني ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.