رياضة | ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مواجهات الجولة الثانية

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 18 سبتمبر 2020 12:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مواجهات الجولة الثانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت المقبل 19 سبتمبر وستلعب يومها 4 مباريات من الأسبوع. وشهدت الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز إثارة ومتعة كبيرة وانتهت بتصدر نادي أرسنال لجدول ترتيب المسابقة بأول ثلاث نقاط وبفارق الأهداف. وفيما يلي جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز قبل الجولة المقبلة: 1 آرسنال، 3 نقاط. 2 ليستر سيتي، 3 نقاط. 3 تشيلسي، 3 نقاط. 4 نيوكاسل يونايتد، 3 نقاط. 5 وولفرهامبتون، 3 نقاط. 6 ليفربول، 3 نقاط. 7 إيفرتون، 3 نقاط. 8 كريستال بالاس، 3 نقاط. Advertisements 9 أستون فيلا، بلا نقاط. 10 مانشستر سيتي، بلا نقاط. 11 مانشستر يونايتد، بلا نقاط. 12 بيرنلي، بلا نقاط. 13 ليدز يونايتد، بلا نقاط. 14 توتنهام، بلا نقاط. 15 ساوثهامبتون، بلا نقاط. 16 برايتون، بلا نقاط. 17 وست هام، بلا نقاط. 18 شيفيلد يونايتد، بلا نقاط. 19 فولهام، بلا نقاط. 20 وست بروميتش ألبيون، بلا نقاط.

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