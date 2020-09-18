رياضة | موعد مباراة الزمالك ضد أسوان في الدوري

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 18 سبتمبر 2020 12:16 مساءً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الزمالك ضد أسوان في الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي نادي الزمالك مع منافسه فريق أسوان اليوم الجمعة في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة خلال المباراة التي ستجمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ورحل المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون عن تدريب القلعة البيضاء منذ أيام قليلة بعد طلب منه بفسخ التعاقد ودفع قيمة الشرط الجزائي والمقدر بـ250 الف دولار.

واستقر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على تعيين طارق يحيى مدربًا للفريق بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدرب اجنبي جديد، وسوف يلعب يحيى بالتشكيل الأساسي في المباريات الأخيرة بدون تغيرات.

ويأتي التشكيل المتوقع لنادي الزمالك كالتالي :-

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حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: أحمد عيد - محمود علاء - الونش - إسلام جابر.

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد سيد زيزو - يوسف أوباما - مصطفى فتحي.

خط الهجوم: مصطفى محمد.