رياضة | الكشف عن عقد دجيكو مع يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 18 سبتمبر 2020 12:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الكشف عن عقد دجيكو مع يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إيطالية، أن يوفنتوس توصل لاتفاق مع إيدين دجيكو، مهاجم روما الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

دجيكو مهاجم روما، أصبح الطريق مفتوحًا أمامه للانتقال إلى يوفنتوس، بعدما حسم الجيالوروسي التعاقد مع البولندي، أركاديوش ميليك من نابولي.

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وذكرت صحيفة "لاستامبا" الإيطالية، أن يوفنتوس حسم صفقة دجيكو والإعلان الرسمي قريبًا للغاية، مقابل 15 مليون يورو لنادي روما.

وسيوقع اللاعب على عقد لمدة موسمين حتى صيف 2022، مقابل 7.5 مليون يورو في الموسم.

بيرلو هو من طلب اللاعب البوسني، في ظل مفاوضات يوفنتوس مع لويس سواريز مهاجم برشلونة، لكن المدرب الإيطالي يرى بأن دجيكو سينفذ طلباته بشكل أفضل.