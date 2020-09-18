خاص | بيراميدز يوضح حقيقة مفاوضاته مع الزمالك لضم مصطفى محمد

نفي مصدر مسؤول في نادي بيراميدز التقارير التي تناولتها المواقع المصرية المحلية على مدار الساعات الماضية حول دخول إدارة النادي في مفاوضات جادة للتعاقد مع مهاجم الزمالك “مصطفى محمد“، خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365، إن كل ما تردد عن تفاوض بيراميدز مع الزمالك أو مصطفى محمد لضمه قبل غلق الميركاتو الصيفي، أخبار غير صحيحة مطلقًا.

وأشار نفس المصدر “إلى أن إدارة بيراميدز تتجه نحو التعاقد مع مهاجم أجنبي ذو سمعة سيكون حديث الميركاتو الصيفي“.

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وأوضح “إدارة بيراميدز لا تريد التعاقد مع لاعبين من الزمالك، سبق وانتشرت شائعة حول رغبة النادي في التعاقد مع التونسي فرجاني ساسي، وهو أمر غير صحيح”.

كما أكد وجود حالة استياء عارم داخل أروقة النادي بسبب ترديد اسم بيراميدز في أي مفاوضات مع عدد كبير من اللاعبين خلال الفترة الماضية، سواء من الأهلي أو الزمالك، مشيرًا إلى أن إدارة النادي عندما ترغب في ضم لاعبين تتفاوض معهم مباشرة للحصول على موافقتهم ومن ثم الدخول في مفاوضات رسمية مع أنديتهم.

وكان بيراميدز قد تعاقد بشكل رسمي مع أحمد فتحي فور انتهاء تعاقده مع الأهلي في شهر أبريل الماضي، ومن ثم رمضان صبحي جناح هدرسفيلد تاون الإنجليزي بعد انتهاء إعارته مع الاهلي.