رياضة | لا تراجع.. فايلر يصر على طرد نجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 18 سبتمبر 2020 10:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر لا تراجع.. فايلر يصر على طرد نجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي رينيه فايلر لحسم ملف صالح جمعة لاعب وسط القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد أزمات اللاعب الأخيرة.

ويرغب رينيه فايلر فى رحيل صالح جمعة عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية خاصة أن اللاعب خارج حساباته تمامًا وليس ملتزم كما تؤكد تقارير صحفية.

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وكشفت تقارير صحفية اليوم أن رينيه فايلر يرغب فى رحيل صالح جمعة عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما خرج اللاعب من تفكيره، ولم يشارك سوي فى دقائق هذا الموسم أمام المصري وظهر بوزن زائد.

ويذكر أن النادي الأهلي يستعد لمواجهة فريق مصر المقاصة ضمن مباريات الجولة القادمة من بطولة الدوري المصري الممتاز.