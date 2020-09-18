عيد عبد الملك فى أحدث ظهور: "دقنى ابيضت من كتر التفكير فى مدرب الزمالك"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك السابق، عن مدى قلقه بشأن المدرب الجديد الذى سيتولى الإدارة الفنية للقلعة البيضاء، عقب الرحيل المفاجئ للفرنسى باتريس كارتيرون مدرب الفريق السابق، والذى تعاقد مؤخراً مع نادى التعاون السعودى، ونشر صورة عبر حسابه الشخصى على إنستجرام، مؤكداً تفكيره المستمر فى المدرب الجديد وسط تردد العديد من الأسماء، وقال عبد الملك "دقنى قلبت ابيض من يومين تفكير في مدرب الزمالك".
أحمد عيد
من جانبه، أكد مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، أن كارتيرون نصاب بعدما هرب ولم يسدد الشرط الجزائى لنادى الزمالك وذلك قبل أيام قليلة من الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا مؤكدا أنه وضع القلعة البيضاء فى ورطة كبرى .
وأضاف منصور فى تصريحات تليفزيونية، "جروس وباتشيكو وكالديرون على طاولة المفاوضات لتولي المهمة الفنية لفريق الزمالك خلال الفترة المقبلة"، موضحاً أن أحمد وأمير مرتضي وفاروق جعفر يتواصلون مع المدربين من أجل الاستقرار على المدير الفني الأجنبي الجديد".
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