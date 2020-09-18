شكرا لقرائتكم الأهلي ضد مصر المقاصة.. رينيه فايلر يختتم استعدادات الشياطين لمواجهة إيهاب جلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يختتم فريق الكرة بالاهلي تدريباته مساء اليوم ، الجمعة، إستعداداته لمباراة المقاصة الهامة المقرر لها الثامنة من مساء غداً ، السبت، بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ27 للدوري وهي المباراة التى تُعد واحدة من أهم وأقوى الأرتباطات القوية للأهلي هذا الموسم لاسيما وأن الفريق الفيومي يُقدم عروض جيدة للغاية الفترة الأخيرة منذ عودة إيهاب جلال لتدريب الفريق ، ويرغب الاهلي في حسم لقاء اليوم من أجل إستعادة ذاكرة الإنتصارات بعد التعادل السلبي مع الأتحاد السكندري في الجولة الماضية وهو التعادل الذى تسبب في تأجيل تتويج الاهلي بلقب الدوري ، ويعلم رينيه فايلر أن مباراة الغد هامة وستكون مُثيرة خاصة وأن المنافس يمتلك أدوات إختراق دفاع الاهلي لذا يرغب المدرب السويسري في تقديم عرض قوي والفوز للتتويج الرسمي ، ويعول فايلر على قدرات لاعبي الفريق وفي مقدمتهم ، وليد سليمان وبادجي وديانج وحمدي فتحي وقفشة وأجاي ويفتقد الاهلي في المباراة أحمد فتحي للأيقاف.

من ناحية أخرى، يواجه فريق الاهلى أزمة قوية فى خط الدفاع قبل المباراة الهامة أمام المقاصة بعد إصابة ياسر إبراهيم بفيروس كورونا قبل لقاء الاتحاد السكندرى ، الاثنين الماضى فى الجولة الـ27 للدورى، وهو ما تسبب فى إبعاده عن لقاء الاتحاد الذى انتهى بالتعادل السلبى، كما تعرض رامى ربيعة مدافع الفريق للإصابة بشد فى العضلة الخلفية خلال المباراة ذاتها ولم يتحدد موقفه من مباراة المقاصة المقبلة، بينما يغيب محمود متولى مدافع الفريق عن الملاعب لمدة تسعة أشهر تقريباً لإصابته بقطع فى الرباط الصليبى منذ شهر.

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كما يفتقد الفريق أحمد فتحى فى مباراة المقاصة بسبب الطرد فى لقاء الاتحاد، وهو ما زاد من معاناة دفاع الأحمر لأن الجهاز الفنى للفريق يضطر أحياناً لتوظيف فتحى فى خط الدفاع ويبحث فايلر مع معاونيه سُبل إنهاء أزمة الدفاع إذا ما تأكد غياب ربيعة عن مباراة المقاصة التى يحتاج فيها الفريق للفوز من أجل حسم بطولة الدورى رسمياً.