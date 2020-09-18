شكرا لقرائتكم حرس الحدود يستدرج انبي بالدوري المصري الممتاز اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تختتم اليوم الجمعة منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز حيث يستضيف حرس الحدود نظيره إنبى مع دقات السادسة مساءاً على ستاد المكس بالإسكندرية في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق الساحلى بمعنويات منخفضة بعدما خسر مباراته المؤجلة من الجولة 18 بالمسابقة في الوقت القاتل أمام المصرى البورسعيدى بهدفين مقابل هدف ، فيما حقق الفريق البترولى انتصاراً على وادى دجلة بهدفين مقابل هدف في الجولة 26 للمسابقة عن طريق لدغة قاتلة أيضاً لنجمه محمد شريف.

ويحتل حرس الحدود المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 5 وتعادل في 11 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبيه 23 هدفاُ وتلقت شباكه 28 هدفاً فيما يحتل انبى المركز السادس برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 8 وتعادل في 11 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 24 هدفاً وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.

وتعد مباراة الليلة أول ظهور لطارق العشرى مديراً فنياً لحرس الحدود بعد العودة لتدريب الفريق خلفاً لمحمد حليم ، وطالب العشرى لاعبيه بإستغلال أقامة المباراة على ملعبهم لإستعادة الانتصارات للهروب من شبح الهبوط وتعويض نتيجة مباراة الجولة الماضية التي خسروها في الوقت القاتل ومن قبلها مباراة الاهلى مشدداً على ضرورة التركيز حتى نهاية المباراة للخروج بها لبر الأمان ، في المقابل يسعى حلمى طولان المدير الفني لانبى لمواصلة نغمة الانتصارات بحثاً عن المربع الذهبى .

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ويبدو التشكيل المتوقع لحرس الحدود أمام انبى مكون من :"أحمد السعدني ، حسن مجدي، محمد مصطفى، محمد الشبيني وحامد خالد ، نانا أنتوي، مصطفى جمال، جهاد سيد، أيوب بن مشارك، محمد عبد اللطيف جريندو وأحمد شرويدة".

ويبدو التشكيل المتوقع لإنبى أمام حرس الحدود مكون من :" محمود جاد،على فوزى وإبراهيم يحيى ورامى صبرى وكريم فؤاد،حميدو ماو ومحمود غالى ومحمد بسيونى وزياد كمال ، عمر سافيولا وأحمد على".