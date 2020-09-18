الامارات | رابطة الدوري الفرنسي تعلن إيقاف نيمار مباراتين

شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الدوري الفرنسي تعلن إيقاف نيمار مباراتين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم، أول من أمس، أن النجم البرازيلي نيمار تلقى عقوبة الإيقاف لمباراتين عقب عودته المضطربة الأخيرة للتشكيل الأساسي لفريق باريس سان جيرمان. وسيكون نيمار تحت المراقبة لمباراة ثالثة.

وخلال المباراة التي أقيمت الأحد الماضي أمام أولمبيك مارسيليا حصل نيمار على بطاقة حمراء بسبب اعتدائه على ألفارو غونزاليس، لاعب مارسيليا، الذي اتهمه لاحقاً بالعنصرية.

وكان نيمار واحداً من بين خمسة لاعبين تلقوا البطاقة الحمراء بعد مشاجرة جماعية. وحصل الآخرون أيضاً على عقوبات. وذكرت الرابطة أنها ستحقق في الاتهامات بارتكاب انتهاكات عنصرية. واعتذر نيمار أخيراً عن سلوكه، لكنه جدد اتهاماته بالعنصرية. وكتب عبر «إنستغرام»: «العنصرية والتعصب غير مقبولين».

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وأكد النجم البرازيلي مرة أخرى أن انفعاله بشدة جاء بسبب تعليقات عنصرية. وأنكر غونزاليس ومدربه أندريه فياش بواش هذه المزاعم عقب المباراة.

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