شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شبانة يكشف فى تليفزيون ”الخليج 365” رغبة الزمالك فى استقدام خربين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضح الإعلامى محمد شبانة فى تليفزيون ”الخليج 365” إن إبقاء إدارة الزمالك على الثنائى المغربى أشرف بن شرقى والتونسى فرجانى ساسى، لاعبى الفريق، عقب منافسات دورى أبطال إفريقيا، سيكون بمثابة الأمر المُرهق داخل قلعة ميت عقبة للإدارة البيضاء، مشدداً إن الصفقة التى ستعوض رحيل أي من لاعبى الزمالك الكبار ستكون استقدام السورى عمر خربين مهاجم الهلال السعودى.

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وتابع شبانة في برنامجه عبر تليفزيون ”الخليج 365”، إن الزمالك يمتلك لاعبين بشخصية الفرق الكبرى أكثر من الأهلى فى التوقيت الحالى، فيما أكد شبانة عبر برنامج "مع شبانة" عبر تليفزيون الخليج 365، أن فيريرا يعد الأنسب لقيادة الزمالك خلال المرحلة المقبلة نظرا لثقة الجميع فى قدراته وإمكانياته إلى جانب الشخصية القوية التى يتمتع بها إلى جانب أن رحيل باتريس كارتيرون كان مرتبا من جانب المدرب الفرنسى وحصل على عرض التعاون قبل رحيله عن الزمالك بفترة وليس وليد اللحظة.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعيًا هى الأحد والثلاثاء والخميس، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضًا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.