مبابي: متفائل بالتتويج بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل

يرى كيليان مبابي مهاجم نادي باريس سان جيرمان أن إدارة ناديه بحاجة إلى التعاقد مع لاعبين جدد للفريق في سوق الانتقالات الحالية.

وفى مقابلة مع شبكة "تليفوت" الفرنسية، عبر مبابي عن رغبته في خوض نهائي دوري أبطال أوروبا من جديد، آملًا أن يتعاقد النادي مع لاعبين مميزين لتحقيق هذا الحلم من جديد.

وقال في تصريحاته: "علينا نسيان ما حدث في نهائي النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا، كانت خسارة اللقب خيبة أمل كبيرة بالنسبة لي، كنا نعاني

دائمًا في دور الثمانية، ولكننا تخطينا تلك العقبة".

وواصل: "هناك فرق كثيرة خسرت نهائي دوري أبطال أوروبا وعادت للتتويج به العام التالي، علينا أن نبرم صفقات قوية و نتعاقد مع لاعبين مختلفين، آمل أن نحصل على صفقات جيدة".

Advertisements

وعن سؤاله عن إمكانية التتويج باللقب الذي لم يسبق أن حققه النادي قال: "بالتأكيد أنا متفائل بشأن مسألة التتويج بدوري أبطال أوروبا".

وعن إصابته في كاحله التى

تعرض لها قبل أسابيع من استئناف التشامبيونزليج، رد قائلاً: "جعلني كاحلي أشعر بحالة سيئة، لقد استمر الألم لعدة أسابيع، كنت أريد المشاركة في دوري أبطال أوروبا بأي ثمن، لقد ساعدني الجهاز الطبي واعتنى بي كثيرًا".

وأكدت الإدارة الباريسية مؤخرًا أن مبابي وزميله البرازيلي نيمار دا سيلفا مستمران مع الفريق الموسم المقبل، وأنها ستعمل على جلب لاعبين جدد للعودة من جديد للمنافسة على اللقب الذي كادت أن تعانقه الموسم الماضي.

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان كان قد خسر فى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم المنصرم أمام بايرن ميونيخ بهدف دون رد ليحقق الفريق البافاري اللقب السادس فى تاريخه.