شكرا لقرائتكم إسلام الشهابى بطل مصر فى الجودو يعلن رفع المحكمة الرياضية إيقاف الـ8 سنوات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كتب لاعب الجودو الدولي اسلام الشهابي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الحمد لله حكمت محكمة التحكيم الرياضية الدولية بإلغاء عقوبة الوقف لمدة 8 سنوات التي كانت قد فرضتها على العام الماضي المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، وذلك بعد أن وجدت المحكمة الدولية عدم ثبوت مخالفة الكود الدولي لمكافحة المنشطات في حقي.

والحمد لله أن يسر لي رفع اسم مصر في العديد والعديد من البطولات العالمية والدولية والقارية على مدار أكثر من ١٧ سنة وانا اتشرف بخدمة بلدي دائما.



الشهابى

وبهذه المناسبة أود أن أشكر فريق المحامين الدوليين الذي مثلني أمام محكمة التحكيم الرياضية الدولية، عبد الله الشهابي وانجي حمزاوي، على الاهتمام الكبير والاحترافية الشديدة في التعامل مع الموضوع من اول يوم وحتى صدور الحكم.

أحب اشكر كل واحد وقف معايا في المحنة دي وأخص بالذكر أسرتي وأخويا ورفيق الدرب هشام مصباح

من جانبه، قال عبد الله الشهابي، محامي لاعب الجودو الشهير أن فريق الدفاع المكون منه وانجي حمزاوي استطاعا أن يحصلا على الحكم لصالح اللاعب تأكيداً على الايمان الكامل بموقف اللاعب السليم منذ البداية وأن هناك حالة من الارتياح لنتيجة القرار خاصة وأنه يمثل المنتخب الوطني للجودو في مختلف البطولات التي يشارك فيها ويسعى الى تمثيل بلاده بشكل مشرف.

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تابع عبد الله الشهابي أن اسلام الشهابي قادر حاليا على اللعب وممارسة نشاطه دون ان يكون هناك مشكلات متمنياً له التوفيق في الفترة المقبلة.

اسلام الشهابي

وحصل اسلام الشهابي لاعب منتخب مصر للجودو على حكم بإلغاء عقوبة الإيقاف لمدة ثماني سنوات من قبل المحكمة الرياضية الدولية.

كما حصل اللاعب على تعويض قدره 3 الآف فرانك سويسري أعلن تبرعه رسمياً عنهم لصالح منظمة مكافحة المنشطات المصرية في بادرة طيبة من الشهابي الذي أعلن ارتياحه للحكم الصادر لصالحه.

وقررت منظمة المنشطات الدولية "الودا" في وقت سابق إيقاف إسلام الشهابى، لاعب منتخب الجودو، 8 سنوات بعد ثبوت تعاطيه للمنشطات خلال بطولة الجمهورية التي شارك فيها اللاعب يناير 2019.

جاء إيقاف الشهابي 8 سنوات فى بطولتين مختلفتين بعد ثبوت تعاطيه المنشطات فى بطولة، واستأنف ثم شارك فى البطولة التي بعدها، قبل صدر القرار النهائي ضده، فتم إيقاف 4 سنوات على العينة فى البطولة الأولى وأخذ عينة منه فى البطولة التالية وثبت تعاطيه للمنشطات ايضا ليتم معاقبته بـ4 سنوات أخرى، كما قررت "الوادا" تغريم اللاعب عشرة آلاف جنيه بالإضافة إلى تغريم الاتحاد 30 ألف جنيه.