كورة ستار .. كورة اون لاين ... الاسطورة مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليون بث مباشر YallaShoot

يتلقي فريق مانشستر سيتي الإنجليزي مع نظيره فريق ليون الفرنسي، اليوم السبت، الموافق 15 أغسطس 2020، في ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكان فريق مانشستر سيتي قد نجح في عبور فريق ريال مدريد في ثمن النهائي، بعدما تفوق الفريق الإنجليزي بنتيجة 4-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

بينما وصل فريق ليون الفرنسي لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد

نجاحه في الإطاحة بفريق يوفنتوس الإيطالي في واحدة من أكبر مفاجآت البطولة، حيث تعادل الفريقين 2-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، لكن الفريق الفرنسي استفاد من فوزه بهدف نظيف على ملعبه.

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المواجهات الأخيرة في دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وليون، لم تكن في صالح

الفريق الإنجليزي، وكانت تلك المواجهات في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا في نسخة موسم 2017-2018 .

وتمكن الفريق الفرنسي من الفوز في المباراة الأولى بين الفريقين في دور المجموعات بهدفين مقابل هدف، بينما انتهت مباراة الإياب بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.



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لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليون بث مباشر بدون تقطيع ( اضغط هنا )