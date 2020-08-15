بث مباشر | شاهد الزمالك ومصر المقاصة في الدوري المصري لحظة بلحظة “صور”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر صور لمباراة “الزمالك ومصر المقاصة” في أهم مباريات اليوم السبت 15-8-2020 في الجولة الـ 19، بالدوري المصري.

تُنقل مباراة “الزمالك ومصر المقاصة” على قناة أون تايم سبورت HD، بصوت المعلق “بلال علام”.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية، 18:00 بتوقيت جرينتش، على ملعب القاهرة الدولي.

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يدخل “الزمالك” المباراة وهو ليس في أفضل أحواله بعد التعادل المخيب امام “الاتحاد السكندري” في الجولة الماضية، وسيسعى لتحقيق الفوز على “مصر المقاصة” اليوم من أجل خطف المركز الثاني من “بيراميدز”.

ويتواجد “الزمالك” في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 35 نقطة، بفارق الأهداف عن صاحب المركز الثاني “بيراميدز” الذي لعب مباراة زائدة، وبفارق نقطة عن “المقاولون العرب” الذي لعب مباراة زائدة هو الآخر.

بينما يقبع “مصر المقاصة” في المركز الـ15 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة، بفارق الأهداف عن أولى مراكز الهبوط -المركز 16- الذي يقبع فيه “طلائع الجيش” الذي لعب مباراة زائدة، وبفارق نقطة واحدة فقط عن صاحب المركز 14 “وادي دجلة” الذي لعب مباراة زائدة هو الآخر.

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