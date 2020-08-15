رياضة | رونالدو يطالب يوفنتوس بضم نجم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 07:25 مساءً - انت الان تقراء خبر رونالدو يطالب يوفنتوس بضم نجم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي يطمح في العمل مرة أخرى مع زميله السابق الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد الإسباني ولكن هذه المرة في صفوف السيدة العجوز.

وأكد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن كريستيانو رونالدو طالب إدارة السيدة العجوز التعاقد مع كريم بنزيما في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن بنزيما ورونالدو لعبا في ريال مدريد العديد من السنوات وحققا سوياً بطولات إستثئنائية كان أبرزها الفوز بدوري أبطال أوروبا 4 مرات خلال 5 مواسم.

وأفاد الموقع الإيطالي بأن يوفنتوس يخطط لإحداث ثورة في تشكيلته في الموسم المقبل بعد إقالة ماوريسيو ساري المدير الفني السابق من منصبه وتعيين أندريا بيرلو مديراً فنياً جديداً للفريق.