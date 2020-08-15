مدرب بايرن يكشف سر الانتصار "المذل" لبرشلونة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 أغسطس 2020

أعرب المدير الفني لنادي بايرن ميونيخ الألماني، هانسي فليك، عن سعادته الغامرة بالفوز الكبير على نادي برشلونة الإسباني، في منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا. اكتسح نادي بايرن نظيره برشلونة، وأذاقه مرارة الخسارة 8-2، وذلك لحساب المباراة التي جمعت بين الفريقين في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. وقال فليك في تصريحاته عقب المباراة: "فريقي كان عظيماً اليوم، أنا سعيد جداً لهذه الروح من اللاعبين، وبالتأهل إلى الدور المقبل من البطولة". تابع: "كنا نعلم أننا إذا ضغطنا على برشلونة فستتاح لنا الفرص للتهديف، لدينا الكثير من القوة والكثافة الهجومية في هذا الفريق". وأضاف: "الآن علينا إعادة الشحن والتركيز على المباراة التالية، حيث سنبدأ من الصفر من جديد". وأكمل: "مولر يستحق جائزة رجل المباراة، كان الشخص الذي يتحكم في الضغط، لكن في النهاية يجب أن أتوجه بالثناء لفريقي بأكمله على الحفاظ على هذه القوة لمدة 90 دقيقة".

