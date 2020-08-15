جماهير برشلونة توجه رسائل نارية للاعبي وإدارة البرسا

وجهت جماهير نادي برشلونة رسائل نارية للاعبي الفريق الكتالوني، والإدارة بعد الخسارة المدوية والمٌذلة، أمام بايرن ميونخ، بثمانية أهداف مقابل هدفين، مساء أمس الجمعة، على ملعب "النور"، بالبرتغال، ضمن دور ربع نهائي دوري

أبطال أوروبا.

وعادت بعثة فريق برشلونة منذ ساعات قليلة، إلى مدينة كتالونيا، قادمة من مدينة لشبونة عاصمة البرتغال.

كتبت جماهير برشلونة لافتات وعبارات على الجدران كالتالي: "الإدارة

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واللاعبون جلبوا لبرشلونة العار النادي الذي يرجع تاريخه إلى 121 عامًا"، "ارحلوا يا مرتزقة"، نطالبكم بالمزيد من الشرف والكرامة".

وتعتبر تلك الهزيمة الأكبر في تاريخ برشلونة خلال مشاركاته في البطولات الأوروبية، والأكبر منذ هزيمته أمام إشبيلية بنفس النتيجة في كأس ملك إسبانيا، منذ 74 عامًا.