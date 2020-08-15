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موعد استئناف نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين

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كشفت تقارير صحيفة سعودية عن تحديد موعد مباريات نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

سيكون من المقرر أن تقام مباراة نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين يوم 27 أكتوبر المقبل، وذلك بعد

توقف النشاط الرياضي في مارس بسبب انتشار فيروس .

أشارت صحيفة " " بأن لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم حددت توقيت مباراتي نصف

النهائي والتى ستجمع بين "الهلال وأبها" و"الأهلي والنصر" بعد انطلاق الموسم المقبل بجولتين.

سيستضيف الهلال نظيره فريق أبها على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، بدلًا من ملعب جامعة الملك سعود يوم ١٥ سبتمبر وذلك في نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

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