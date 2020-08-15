كشفت تقارير صحيفة سعودية عن تحديد موعد مباريات نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
سيكون من المقرر أن تقام مباراة نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين يوم 27 أكتوبر المقبل، وذلك بعدتوقف النشاط الرياضي في مارس بسبب انتشار فيروس كورونا.
أشارت صحيفة " الرياضية" السعودية بأن لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم حددت توقيت مباراتي نصفالنهائي والتى ستجمع بين "الهلال وأبها" و"الأهلي والنصر" بعد انطلاق الموسم المقبل بجولتين.
سيستضيف الهلال نظيره فريق أبها على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، بدلًا من ملعب جامعة الملك سعود يوم ١٥ سبتمبر وذلك في نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
كانت هذه تفاصيل خبر موعد استئناف نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.