رياضة | أحمد بلال: رحيل رمضان صبحي وآخرين أمر محير في الأهلي

كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر أحمد بلال: رحيل رمضان صبحي وآخرين أمر محير في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أحمد بلال نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق عن المتسبب الأول في رحيل رمضان صبحي واقترابه من بيراميدز.

وأكد أحمد بلال في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "سيد عبد الحفيظ لم يحتوي رمضان صبحي وأمير توفيق تأخر في ملف المفاوضات والحصول على توقيعه".

وتابع: "الأهلي فقد عدد من نجومه أمثال عبدالله السعيد وأحمد فتحي وهو أمر غريب ومحير".

وأتم أحمد بلال تصريحاته: "فايلر يحتاج رمضان صبحي وهو ورقة أساسية في تشكيلته".