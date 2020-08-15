شكرا لقرائتكم مصدر مقرب من شريف إكرامي يكشف حقيقة تغريمه بسبب الهروب من الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ترددت أنباء قوية عن وجود اتجاه داخل النادي الأهلي لتغريم وفرض عقوبات على شريف إكرامي حارس مرمي الفريق لغيابه عن التدريبات بدون اذن، وهروبه من المباريات وآخرها في مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم السبت بملعب التتش بالجزيرة.

وحرص الخليج 365، على التواصل مع مصدر مقرب من شريف إكرامي، لمعرفة حقيقة هروب اللاعب من تدريبات الأهلي ورفضه المشاركة في المباريات بعدما سبق وأعلن رحيله عن القلعة الحمراء، بنهاية عقده عقب انتهاء الموسم الحالي وعدم التجديد مرة أخري، لرغبته في الحصول على فرصة المشاركة بالمباريات وهو ما أصبح صعب للغاية في ظل تواجد محمد الشناوي الحارس الأساسي للأهلي والمنتخب الوطنى بالوقت الحالي والذى يؤدي بشكل مميز.

Advertisements

وأكد مصدر مقرب من شريف إكرامي لـ"الخليج 365" أن الحارس الدولي لم يُبلغ من قبل مسئولي النادي الأهلي، بفرض أي عقوبة عليه خاصة وأن غيابه عن التدريبات والمباريات جاء بالإتفاق مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بعد عدم توصله لاتفاق مع النادي بشأن تجديد عقده وتأكد رحيله عن الفريق نهاية الموسم الجاري.

ويقترب شريف اكرامي من الانتقال لصفوف نادي بيراميدز في الموسم الجديد بعقد لمدة 3 سنوات في ظل رغبته في المشاركة أساسيا والعودة من جديد لحسابات الجهاز الفني للمنتخب الوطني، في الفترة القادمة، بعدما أصبح حبيس دكه البدلاء داخل النادي الأهلي لصالح محمد الشناوي.