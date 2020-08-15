شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يسعى لإنهاء أزمة عودة «موكورو» من كوت ديفوار والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسابق مجلس إدارة نادي المصري، برئاسة سمير حلبية، الزمن من أجل إعادة الإيفواري شيخ موكورو إلى القاهرة، بعد تعذر وصوله من كوت ديفوار بسبب تعليق الرحلات الجوية نتيجة تفشي جائحة كورونا.
وقال طارق هاشم، عضو مجلس إدارة المصري، إن مجلس الإدارة يبحث عن رحلة طيران لإعادة اللاعب، بعد تعذر وصوله.
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