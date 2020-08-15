شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر: بيراميدز يحسم صفقة رمضان صبحي.. والإعلان الرسمي خلال ساعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم نادي هيدرسيفلد الإنجليزي الجدل الدائر بشأن ازمة رمضان صبحي، الذي انتهت إعارته للنادي الأهلي، فيما يتعلق بانتقاله إلى نادي بيراميدز. وأوضح مصدر مطلع بنادي بيراميدز لـ«المصري اليوم» أن مسؤولي هيدرسفيلد أبلغوا نظراءهم بنادي بيراميدز بموافقتهم على عرضهم لشراء رمضان صبحي نهائيًا. وينتظر أن يعلن بيراميدز رسميًا انتقال رمضان صبحي إلى صفوفه، خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد الاتفاق على كل التفاصيل المالية. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 96,220

تعافي 57,858

وفيات 5,124

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