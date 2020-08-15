شكرا لقرائتكم تقارير: نجوم برشلونة يرفضون بوتشيتينو ويطالبون بتشافي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية، عن أن كبار اللاعبين داخل غرفة خلع ملابس برشلونة يرفضون قدوم المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو لتدريب الفريق خلفا للمدرب الحالي كيكي سيتين الذي ينتظر قرار الإقالة رسميا عقب الهزيمة القاسية التى تعرض لها الفريق أمس بالسقوط 8-2 أمام بايرن ميونخ الألماني في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وقالت صحيفة "اس" أن كبار اللاعبين يرفضون قدوم مدرب توتنهام السابق ويرغبون في تعيين تشافي هيرنانديز نجم الفريق الأسبق وإجراء انتخابات رئاسية مبكرا للإطاحة برئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو.

في الوقت نفسه قالت شبكة "سكاى سبورتس"، أن برشلونة بقيادة رئيسه جوسيب ماريا بارتوميو، اتخذ قرارا عاجلا بإقالة سيتين من منصبه، عقب انتهاء موسم البارسا بعد الخسارة المذلة أمام البايرن، بالإضافة أيضا إلى إقالة الفرنسى إريك أبيدال المدير الرياضى.

وتواجد الأرجنتينى ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفنى السابق لفريق توتنهام على رأس المرشحن لتدريب برشلونة وفقا، لراديو كتالونيا، أن برشلونة عقد اجتماعا سريا مع المدرب الأرجنتينى منذ عدة أيام، وأن إدارة البارسا تعمل على التعاقد مع بوتشيتينو منذ عدة أسابيع، بعد أن تم اتخاذ القرار بإقالة سيتين عقب ضياع لقب الدورى الإسبانى، حتى لو نال البلوجرانا لقب دورى الأبطال.

وغادر بوتشيتينو تدريب توتنهام خلال الموسم المنقضى، بعد تردى نتائج السبيرز، ليتولى بدلا منه البرتغالى جوزيه مورينيو قبادة الفريق اللندنى.

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كما طرح اسم بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي وأسطورة التدريب في برشلونة، ليعود مرة أخرى بعد الأداء المهتز للفريق في السنوات الأخيرة.

واعتذر جوسيب ماريا بارتوميو عن الخسارة القاسية وقال عقب اللقاء: "كانت هزيمة قاسية، لم نكن الفريق الذى نعرفه والذى يمثلنا، كانت ليلة صعبة، وفى الايام المُقبلة سنعلن عن بعض القرارات المهمة".

وأشارت تقارير صحفية عن تلويح ميسي بالرحيل، ووفقًا لما ذكرته شبكة إذاعة "كادينا كوبيه" الاسبانية، أن ميسي سيطلب إقالة سيتين وهو القرار الذي تم اتخاذه بالفعل ويتبقى الإعلان الرسمى، إلى جانب رحيل رئيس النادى جوسيب بارتوميو.

أما الطلب الأخير لميسى هو رحيل عدد من لاعبو برشلونة الاسبانى، الذين فشلوا فى التأقلم خلال الفترة الماضية، وكان بعضهم سببًا في الفضيحة التاريخية التى تعرض لها البارسا، وإلا سيرحل البرغوث عقب نهاية عقده في 2021.