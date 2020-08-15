كشفت إذاعة إسبانية، عن طلب جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة لاجتماع استثنائي في النادي استعدادا لاتخاذ قرارات مصيرية، بعد غد الاثنين، يأتي ذلك، بعد الفضيحة المدوية والخسارة بثمان أهداف مقابل هدفين، أمام بايرن ميونخ بدور ربع نهائي مقابل هدفين، أمام بايرن ميونخ بدور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أوضحت إذاعة كتالونيا، بأن بارتوميو دعا لاجتماع استثنائي لاتخاذ قرارات مصيرية، وستكون أهمها إقالة كيكي سيتين المدير الفني للفريق الكتالوني. وستكون أهمها إقالة كيكي سيتين المدير الفني للفريق الكتالوني. وأضافت الإذاعة الكتالونية، بأن سيتم البحث عن مدير فني جديد إن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدرب السابق لتوتنهام، يعد أبرز المرشحين لقيادة البارسا في الموسم الجديد، بالإضافة لمنافشة أمور أخرى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس نادي برشلونة يدعو لاجتماع استثنائي بعد فضيحة دوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.