رئيس برشلونة يفكر في الرحيل بعد الخروج المزل من دورى الأبطال

أفادت تقارير صحفية إسبانية صباح اليوم السبت، أن بورتوميو رئيس نادي برشلونة يفكر في الرحيل عنمنصبه بعد الهزيمة المزله التي تلقاها الفريق الكتالونى مساء أمس الجمعة ، بثمانية مقابل هدفين و الخروج من دورى أبطال أوروبا.
وقالت صحيفة " موندو ديبورتيفو"، إن النادي الكتالوني دعا لإنتخابات مبكرة هذا الصيف، بدلا من عام 2021 القادم، مؤكدة أن بورتوميو رئيس برشلونة يفكر في الرحيل عنمنصبه.
ومن المتوقع أن يعقد المجلس اجتماعاً عاجلاً، الإثنين المقبل، من أجل اتخاذ قرارات جذرية ومحورية في مستقبل النادي، بحسب مصادر مقربة من الرئيس ومساعديه.
في المقابل، تطالب غرفة ملابس الفريق أيضاً بعمل تغييرات جذرية داخل النادي، بتغيير الجهاز الفني، إضافة إلى الإدارة الرياضية بالكامل خلال الفترة المقبلة
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