رياضة | كيكي سيتين يعلق على هزيمة برشلونة الكارثية أمام بايرن ميونخ

كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر كيكي سيتين يعلق على هزيمة برشلونة الكارثية أمام بايرن ميونخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق كيكي سيتين المدير الفني لنادي برشلونة على هزيمة فريقه أمام بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 8-2 في المباراة التي أقيمت على ملعب النور في لشبونة، ضمن منافسات دور الربع نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال سيتين في تصريحات صحفية: "‏لقد امضيت 6 أشهر في النادي فقط، وبيكيه محق فأنا لا أتحمل الهزيمة وحدي، وحقًا هذة الهزيمة مؤلمة للجميع داخل النادي".

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وأشار: "‏أنا في النادي منذ 6-8 أشهر، ولا يمكن أن أتدخل في التغييرات التي يمكن أن تحصل داخل النادي، والحقيقة نشعر بإحباط كبيير وما حدث إهانة كبيرة لنا".

وتابع: "‏ما آلمني هي الهزيمة المؤلمة، وما يعنيه ذلك بالنسبة لجماهير البارسا، ولم نقدم أي شئ اليوم على أرض الملعب، والفارق كان كارثي أمام بايرن ميونخ".

وتأهل بايرن ميونخ لدور النصف نهائي من بطولة دوري الأبطال، حيث سيلتقي مع الفائز من مباراة مانشستر سيتي وأولمييك ليون الفرنسي التي ستقام مساء اليوم.