رياضة | عبد الله السعيد يحصل على 10 ملايين جنيه بعد تعاقد بيراميدز مع رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر عبد الله السعيد يحصل على 10 ملايين جنيه بعد تعاقد بيراميدز مع رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام مسؤولو نادي بيراميدز بتعديل عقد عبدالله السعيد، صانع ألعاب الفريق، بداية من الموسم المقبل، وذلك حال إتمام صفقة التعاقد مع رمضان صبحي، لاعب نادي هيدرسفيلد الإنجليزي.

ويوجد بند في عقد عبدالله السعيد ينص على أنه صاحب أعلى راتب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، حيث يحصل "السعيد" على 22 مليون جنيه في الموسم الواحد.

وفي حال إتمام صفقة رمضان صبحي سيمنحه راتبًا سنويًا يقترب من الـ32 مليون جنيه في الموسم الواحد، وهو ما سيؤدي إلى رفع راتب عبدالله السعيد إلى نفس القيمة لتنفيذ البند المتفق عليه في عقد الأخير.

وأعلن النادي الأهلي رغبت رمضان صبحي بالانتقال لصفوف فريق بيراميدز بداية الموسم المقبل، حيث تخوض إدارة النادي مفاوضات جادة ومتواصلة مع هيدرسفيلد للإعلان عن الصفقة بشكل رسمي.