لاعب بايرن ميونخ يختار بين "سباعية" البرازيل و"ثمانية" برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

شهد توماس مولر لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني، على مباراتين تحقق فيهما نتيجة ثقيلة لصالح فريقه ومنتخب بلاده، ودائماً ما كان هو من يفتتح النتيجة.

وحقق نادي بايرن ميونخ فوزاً كبيراً على نظيره برشلونة، بثمانية أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة، ضمن مباريات دور ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا.

وتعتبر ثمانية بايرن في برشلونة خلال مباراة واحدة، هي ثاني أكبر نتيجة حققها مولر في مسيرته الكروية في البطولات القارية، عقب انتصار منتخب بلاده ألمانيا على البرازيل بسباعية مقابل هدف في نصف نهائي كأس العالم 2014.

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وافتتح مولر التهديف في المباراتين، حيث سجل هدفاً في الدقيقة 11 في مباراة البرازيل، كما أنه كان صاحب البصمة الأولى في مباراة برشلونة بهدف في الدقيقة 4 من زمن اللقاء.

واختار مولر عقب تأهل فريقه لنصف نهائي دوري الأبطال، بين مباراة برشلونة والبرازيل، قائلاً: "في 2014 أمام البرازيل، لم يكن لدينا نفس التحكم في المباراة كما حدث أمام برشلونة، ولكن دعنا لا نتحدث عن هذا، دعنا نتكلم عن مباراة اليوم، النتيجة والأداء الذي قدمناه كان مميزاً".

ويرى مولر أن الفوز على برشلونة أفضل، قائلاً: "لقد سيطرنا على المباراة بوحشية، وبالكاد أعطيناهم مساحة للعب، لقد فعلنا ما أردناه، وهذا أمر نادراً ما يُقال في مباراة بدوري أبطال أوروبا".

واختتم اللاعب الألماني تصريحاته: "الأمر الجيد هو أن البدلاء كان لديهم نفس الشعور ونفس الاستمتاع، الأمر المهم هو أننا فعلنا ما نريده في اللملعب".