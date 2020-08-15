رياضة | قرار مفاجئ من يوفنتوس بشأن رونالدو

كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر قرار مفاجئ من يوفنتوس بشأن رونالدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر نادي يوفنتوس الإيطالي قرار مفاجئ بشأن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الفريق بشأن مستقبله خلال الفترة المقبلة.

وانتشرت العديد من الأنباء في الفترة الأخيرة التي تشير إلى اتخاذ رونالدو قرار بالرحيل عن صفوف يوفنتوس في نهاية الموسم الجاري وبدأ بالفعل في الضغط على إدارة النادي لتنفيذ رغبته.

وأكد موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أن نادي يوفنتوس لازال يرفض نهائيا فكرة رحيل رونالدو عن صفوف الفريق في الصيف.

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فيما كشف الموقع أن نادي يوفنتوس قد يوافق على بيع رونالدو في الميركاتو الصيفي الحالي ولكن بشرط أن يكون المبلغ المقدم أكبر من 60 مليون يورو وذلك في حالة واحدة فقط وهي أن يظل اللاعب ووكيل أعماله مصممين على مغادرة الفريق.

وأشار الموقع إلى أن إدارة اليوفي ستحاول الفترة المقبلة إقناع رونالدو بالاستمرار في الموسم المقبل وجعله لا يفكر في الرحيل عن النادي.

ويوجد العديد من الأندية التي تريد ضم رونالدو هذا الصيف أبرزها نادي باريس سان جيرمان الفرنسي وهناك أنباء أكدت أن نادي برشلونة أيضا يريد اللاعب.