شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ رحلة البحث عن بديل رمضان صبحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو النادي الاهلي إعادة النظر في صفقات الصيف بعدما رحل رمضان صبحي مؤخراً حيث كان الاتجاه في السابق تأجيل هذا الملف لما بعد إنتهاء بطولة دوري أبطال أفريقيا قبل أن يتلقي مسئولو القلعة الحمراء صدمة قاسية برفض اللاعب البقاء في الاهلي وإعلانه الرحيل لنادي بيراميدز وهو ما فجر بركان الغضب في القلعة الحمراء ، وبدأ مسئولو النادي يُعيدون التفكير في صفقات الصيف حيث إستقرت لجنة التخطيط للكرة في النادي برئاسة محسن صالح على ضم لاعب مُتميز في مركز الجناح أو صانع الألعاب بالتنسيق مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني ومن المقرر أن يقوم أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي خلال الفترة المقبلة بترشيح أكثر من لاعب أجنبي للجهاز الفني على أن يختار الأخير أحداً من هؤلاء اللاعبين ثم تبدأ مرحلة التفاوض معهم لتعويض رحيل رمضان صبحي الذي سيترك رحيله فراغاً كبيراً في الفريق بشهادة لجنة التخطيط للكرة.

على صعيد متصل ، حصل ”الخليج 365” على العرض الرسمي الأخير المرسل من الأهلي لنظيره هيدرسيفيلد الأنجليزي لشراء رمضان صبحي، بعد انتهاء اعارته للفريق الأحمر يوم 30 يونيو الماضي ، حيث وافق هيدرسيفيلد على العرض الأحمر بعد الوضع في الاعتبار أن الأهلي دفع قيمة استعارة رمضان صبحي لمدة موسمين وهو المبلغ الذي وصلت قيمته لـ2 مليون و400 الف استرليني بجانب دفع راتب اللاعب طوال هذه المدة.

ووصلت قيمة عرض الأهلي ل3 ملايين و250 الف استرليني يتم دفعهم علي 3 اقساط الأول بعد توقيع العقود في سبتمبر المقبل والثاني في يوليو 2021 والثالث في سبتمبر 2022.

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ورفض رمضان صبحي التوقيع للأهلي معلنا رغبته في الانتقال لبيراميدز بداية من الموسم المقبل، كما اغلق الجناح الدولي المفاوضات مع العديد من الأندية الأوروبية التي كانت ترغب في ضمه وعلي رأسها اولمبياكوس اليوناني واسطنبول باشهير التركي.